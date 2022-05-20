В ходе допроса потерпевшего Акифа Гурбанова, руководителя одной из бакинских строительных компаний, выяснилось, что тот был близко знаком с Мовламом Шихалиевым и даже присутствовал на свадьбе дочери генерала МНБ. А еще Гурбанов дружил с Этибаром Алиевым, бывшим главой «Техникабанк» (банк был фактически ограблен сотрудниками МНБ и сейчас не действует – прим.ред.). Друзья строили в Баку дома, Гурбанов неоднократно получал кредиты от «Техникабанк», которые вовремя погашал.

Еще одного потерпевшего допросили в Бакинском военном суде по уголовному делу банды генерал-полковника спецслужб Эльдара Махмудова и его сообщника, генерал-лейтенанта Мовлама Шихалиева, бывшего начальника следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности, а также трех сотрудников ведомства Вюсала Алекперова, Ясина Мамедова и Сахиба Алекперова.

Гурбанов сообщил суду, что после ареста Этибара Алиева в 2012 году встретился с Шихалиевым на свадьбе в «Бута Палас».

«Я вышел в фойе выпить кофе и, увидев Шихалиева, подошел поздороваться. Мы перебросились парой слов, потом, хорошо зная, что Алиев ежемесячно выплачивал Шихалиеву по 10.000 манатов, я спросил, как дела у Этибара Алиева. В ответ Мовлам разразился площадной бранью. Я пристыдил его, сказав, что ничто не вечно под Луной и что в любой момент они с Этибаром Алиевым могут поменяться местами. Сразу после этого Шихалиев поинтересовался моим номером телефона и ушел».

Через три дня Гурбанова вызвали в МНБ. Следователь по имени Ровшан отвел его к Вюсалу Алекперову. И тогда Гурбанов понял, что его вызов в МНБ — это приказ Мовлама.

После восьмичасового допроса Гурбанова отпустили, велев явиться в МНБ на следующий день.

“Когда я приехал, меня отвели в кабинет Шихалиева, - рассказал на суде потерпевший. – Кроме него, в кабинете был также Тахсин Агаев. Войдя в кабинет, я сказал Шихалиеву, что он не тот человек, с которым надо здороваться. В ответ Шихалиев предложил мне присесть и как бы невзначай сказал, что мой дом можно продать за 10 миллионов. Я ответил, что заодно можно продать и его дом, а деньги поделить. Тогда Шихалиев нахмурился и процедил сквозь зубы, что с удовольствием взял бы с меня три миллиона, но поскольку у меня есть «крыша», он понижает сумму до миллиона. Я спросил, зачем вообще должен платить ему миллион. На что Шихалиев ответил: «Должен, и все!..»

Когда Гурбанова в очередной раз вызвали в МНБ, его принял Ясин Мамедов.

«Он сказал, что намечается свадьба сына Эльдара Махмудова. Мол, дай один «лимон» и иди себе на все четыре стороны, - рассказал потерпевший. - Я ответил, что одного лимона не хватит, и что я могу заказать 5-6 килограммов лимонов из Ленкорани. Но Ясин шутки моей не принял и продолжал повторять, что я должен принести миллион. Тогда я сказал, что на свадьбу сына Эльдара Махмудова могу принести 10.000 манатов, поскольку больше у меня нет…»

Тогда Ясин Мамедов сказал Гурбанову, что, если он будет и дальше упираться, ему закроют выезд из страны (наутро Гурбанов должен был вылететь по делам в Дубай – прим.ред.)

«Но в Дубай я все же поехал, в аэропорту меня никто не остановил, - свидетельствовал потерпевший. – А когда долетел, позвонил мой сын Вугар и сказал, что мне, оказывается, было запрещено выезжать из страны. Я пробыл в Дубае месяц и примерно столько же в Москве, Чебоксарах и Турции. Все это время Вюсал Алекперов ежедневно звонил мне и требовал заплатить миллион. Одновременно люди МНБ оказывали давление на моих сыновей - Теймура и Вугара».