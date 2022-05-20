В Европарламенте призвали ввести нефтяное эмбарго против России без Венгрии

Вице-президент Европарламента Катарина Барли призвала принять решение о планируемом нефтяном эмбарго ЕС против России без участия Венгрии. Deutsche Welle сообщает, что об этом Барли заявила в интервью медиакомпании Deutschlandfunk в субботу, 21 мая.

По ее словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "водит ЕС за нос". Барли обвинила главу венгерского правительства в том, что он использует спор вокруг нефтяного эмбарго для своих "политических игр", чтобы направить дополнительные деньги в свою страну.

Принятие шестого пакета санкций ЕС против России задерживается из-за позиции ряда стран, наиболее зависимых от поставок российской нефти, напоминает немецкое издание. ЕС предложил предоставить им отсрочку на поиск новых поставщиков сырья: Прага могла бы запустить эмбарго с июля 2024 года, а Будапешт и Братислава - с 2025 года. Для Венгрии это предложение показалось недостаточно выгодным. В обмен на согласие на нефтяное эмбарго против России, предложенное Еврокомиссией, Будапешт требует от ЕС миллиардной помощи.