Армения снова обстреливает азербайджанские позиции в Кельбаджаре
Министерство обороны Азербайджана распространило сообщение об очередном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении.
Согласно сообщению, 21 мая примерно в 16:30 подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Ашагы Шорджа Басаркечарского района государственной границы подвергли обстрелу из разнокалиберного оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Еллиджа Кельбаджарского района.
В военном ведомстве отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры в указанном направлении.
Отметим, что сегодня Министерство обороны Азербайджана сообщало о том, что вечером 20 мая подразделения вооруженных сил Армении также обстреляли подразделения азербайджанской армии в направлении населенного пункта Еллиджа Кельбаджарского района.