Пропавший в Москве памятник Сахарову поставили в Ханкенди?

Из московского парка «Музеон» пропал памятник академику Сахарову, сообщили сегодня многие российские СМИ.

О пропаже скульптуры заявили представители общества «Мемориал». По их словам, охрана «Музеона» заявила, что скульптуру увезли на реставрацию. Пресс-служба Парка Горького подтвердила слова охранников и сообщила, что скульптуру передали автору ещё минувшей осенью. Сроки ее возвращения в парк не называются.

При этом телеграм-каналы сообщают, что идентичную скульптуру Сахарова сегодня установили возле школы в городе Ханкенди.