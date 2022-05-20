«Через полтора-два месяца Украина начнет масштабное контрнаступление»

Украина может перейти в контрнаступление в Донбассе уже через полтора месяца. Вооруженные силы имеют для этого необходимые ресурсы, заявил в интервью изданию Медуза основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

По его словам, сейчас центр боевых действий переместится на Донбасс. Стороны перейдут к позиционным боям. При этом Россия будут пытаться захватить некоторые населенные пункты и проводить показательные судебные процессы над защитниками Мариуполя.

Левиев добавил, что через полтора месяца ВСУ смогут перейти в полноценное контрнаступление для освобождения территорий и будут пытаться отрезать пути снабжения российской армии.

"Примерно через полтора-два месяца украинская сторона начнет масштабное контрнаступление. Запрос на это в обществе очень силен. Украинские генералы и сам Зеленский в этом плане к обществу прислушиваются. Ресурсы для этого есть. Военное положение в Украине введено. Новая техника у них уже появляется", - акцентировал он.