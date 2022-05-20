Российские военные разрушили автомобильный мост между Северодонецком и Лисичанском. Об этом в Телеграм-канале сообщил председатель Луганской обласной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что уже второй раз российские военные разрушают именно этот мост. "В июле 2014 года во время освобождения Лисичанска боевики взорвали пролет моста во время отступления. С тех пор сообщение между двумя стотысячными городами было затруднено", - написал Гайдай.

По его словам, мост восстановили в 2016 году. "Сегодня история повторилась. Сообщение между городами есть", - сообщил Гайдай.