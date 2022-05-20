В Австрии активисты захватили виллу бывшего первого вице-премьера России

Около 30 австрийских активистов захватили виллу на озере Аттерзе на курорте Зальцкаммергут, которая принадлежит бывшему первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову, пишет Kurier.

По данным СМИ, экс-чиновник проживал в особняке еще в марте, но в последние недели он пустовал.

Особняк «Вальдвилла» расположен в муниципалитете Санкт-Гильген. В прессе появились фотографии фасада виллы, который «украсили» растяжки с лозунгами: «Солидарность со всеми беженцами», «Саботаж войны повсюду», «Патриархат мертв». В саду возле виллы вывешен баннер с требованием открыть свободный доступ к озеру. В последние годы почти все подходы к Аттерзе оказались перекрыты частными владениями.

В соцсетях захватившие особняк активисты осуждают российское вторжение в Украину и призывают отдать захваченную недвижимость беженцам и бездомным.