Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравляют Ильхама Алиева

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В поздравлении саудовского короля говорится: «Передаем Вашему превосходительству самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны - Дня Независимости. Желаем Вам крепкого здоровья и счастья, а правительству и народу братской Азербайджанской Республики – постоянного развития и прогресса».

Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, заместитель премьер-министра Мухаммед ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд также направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В послании наследный принц передает «самые искренние поздравления по случаю национального праздника страны - Дня Независимости. Желаем Вам крепкого здоровья и счастья, а правительству и народу братской Азербайджанской Республики – еще большего развития и процветания».