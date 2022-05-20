В Украине убит племянник замминистра обороны России

В Украине погиб племянник заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на несколько ингушских СМИ.

Согласно сообщению, Адам Хамхоев был командиром десантно-штурмовой роты и погиб в ночь на 21 мая. Ожидается, что его похороны пройдут в Ингушетии, в райцентре Карабулак.

Хамхоев, по данным ингушского издания «Фортанга», был сыном сестры Юнус-Бека Евкурова - экс-главы Ингушетии, который сейчас занимает пост замминистра обороны России.

Официального подтверждения от властей Ингушетии пока нет.