Медведчука могут обменять на «азовцев»?

Российские власти намерены изучить вопрос возможности обмена задержанного Службой безопасности Украины политика Виктора Медведчука на защитников «Азовстали». Об этом заявил член переговорного процесса, председатель комитета Госдумы по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в субботу, 21 мая, на пресс-конференции в Донецке, передает Интерфакс-Украина.

«Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на азовцев. Не мы - ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия», - заявил Слуцкий.

18 апреля Виктор Медведчук обратился к украинскому и российскому президентам - Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя.