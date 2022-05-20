Зеленский: Россия заблокировала 22 млн тонн украинского зерна

22 миллиона тонн украинского зерна заблокировано с начала войны в Украине, заявил на брифинге с премьером Португалии Антониу Коштой президент Украины Владимир Зеленский.

«Россия заблокировала почти все порты. Все, скажем так, морские возможности экспорта пищевой продукции – нашего зерна, ячменя, подсолнечника и прочего. 22 миллиона тонн сегодня заблокировано Российской Федерацией», - цитирует Зеленского Русская служба BBC.

По данным «Украинской правды», до 24 февраля поставки пшеницы из России и Украины составили почти 30% мировой торговли, Украина была пятым в мире экспортером пшеницы. В частности, Всемирная продовольственная программа ООН для бедных стран ежегодно закупала в Украине около половины пшеницы.