Азербайджан в пяти финалах Кубка мира в Испании

В испанской Памплоне продолжаются соревнования Кубка мира из серии Challenge по художественной гимнастике.

Сегодня завершилась квалификация и определились призеры в многоборье, а также все финалистки.

Групповая команда Азербайджана в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной за упражнение с тремя лентами и двумя мячами получила от судей 29,650 балла и заняла в квалификации 3-е место.

Напомним, за вчерашнее выступление с пятью обручами азербайджанская команда удостоилась оценки 29,600 балла и стала 5-й.

В сумме у наших гимнасток 59,250 балла и итоговая 4-я позиция в многоборье. Сборная Азербайджана пробилась в оба финала, которые состоятся завтра.

В индивидуальных соревнованиях нашу страну представляет Зохра Агамирова. Вчера она вышла в финалы с обручем и мячом, заняв в квалификации соответственно 4-е и 7-е места. Сегодня Зохра выступала с лентой и булавами, расположившись на 5-й и 10-й позициях. В многоборье участница Олимпиады в Токио с общим результатом 117,80 балла стала 6-й.

Таким образом, завтра Агамирова выступит в трех финалах из четырех – с обручем, мячом и лентой.