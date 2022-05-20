Пашиняну предложили «уйти без крови»

Армянские оппозиционеры после проведения митинга на площади Франции в Ереване отправились шествием к резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили СМИ.

Дойдя до резиденции Пашиняна, протестующие около 30 минут стояли и скандировали: «Никол - предатель». Попасть на территорию резиденции было нельзя из-за оцепления полиции и полицейского спецназа, передает РИА Новости.

«Мы пришли сюда с посланием: у тебя нет мандата на какие-либо договорённости, все они будут считаться недействительными... Ты должен уйти», - обращаясь к Пашиняну, заявил вице-спикер парламента, дашнак Ишхан Сагателян.

«У тебя одна дорога - быстрый уход, без потрясений. И не пытайся дестабилизировать эту страну, ты должен уйти без крови, достаточно той крови, которую ты уже пролил», - не унимался дашнак Сагателян.

После участники акции отошли от резиденции премьера и продолжили шествие по улицам Еревана.