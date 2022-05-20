«Карабах» разгромил «Нефтчи» и получил золотые медали видео; обновлено
Сегодня состоялись матчи заключительного 28-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
«Карабах», досрочно обеспечивший себе чемпионство, встречался с «Нефтчи» и одержал разгромную победу – 4:1. Уже на 5-й минуте Патрик Андраде открыл счет в матче. Через 5 минут Кади Боргес забил второй мяч, а еще спустя 4 минуты Патрик Андраде довел счет до крупного. Во втором тайме команды забили по голу. На 57-й минуте голкипер «Нефтчи» Иван Бркич «отметился» автоголом, а ворота «Карабаха» на 71-й минуте поразил Рамон Мачадо.
В эти минуты на «Азерсун Арене» в Сураханах проходит церемония награждения чемпионов и призеров.
«Нефтчи» занял 2-е место, а бронзовые медали завоевала «Зиря». Сегодня подопечные Рашада Садыхова сыграли вничью 0:0 с «Шамахы», но другой претендент на 3-е место – «Габала» - не смог одолеть «Сабах» (1:1) и остался на 4-й позиции. На 68-й минуте футболист «Габалы» Мурад Мусаев вывел хозяев вперед, однако гол Алексея Кащука на 86-й минуте лишил габалинцев бронзовых наград.
В еще одном матче дня «Сумгаит» разгромил «Сабаил» - 5:0. Анатолий Нуриев на 6-й минуте положил начало крупной победе подопечных Алексея Баги. Али Гурбани на 35-й и 43-й минутах забил еще два мяча. На 51-й минуте Эльвин Бадалов сделал счет 4:0, ну а точку в матче на 88-й минуте поставил Вугар Бейбалаев. Благодаря этой победе сумгаитцы поднялись на 6-е место, опередив «Шамахы».
Итоговое турнирное положение
1. «Карабах» - 69 очков (28 матчей)
2. «Нефтчи» - 50 (28)
3. «Зиря» - 47 (28)
4. «Габала» - 45 (28)
5. «Сабах» - 41 (28)
6. «Сумгаит» - 22 (28)
7. «Шамахы» - 22 (28)
8. «Сабаил» - 15 (28).