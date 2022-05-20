«Карабах», досрочно обеспечивший себе чемпионство, встречался с «Нефтчи» и одержал разгромную победу – 4:1. Уже на 5-й минуте Патрик Андраде открыл счет в матче. Через 5 минут Кади Боргес забил второй мяч, а еще спустя 4 минуты Патрик Андраде довел счет до крупного. Во втором тайме команды забили по голу. На 57-й минуте голкипер «Нефтчи» Иван Бркич «отметился» автоголом, а ворота «Карабаха» на 71-й минуте поразил Рамон Мачадо.

В эти минуты на «Азерсун Арене» в Сураханах проходит церемония награждения чемпионов и призеров.