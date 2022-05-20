Сторонники ПКК протестовали против вступления Швеции в НАТО

Группа сторонников ПКК протестовала в Стокгольме против вступления Швеции в НАТО.

Anadolu сообщает, что протестующие прошли маршем перед зданием Социал-демократической партии. Сторонники организации потребовали, чтобы Швеция не вступала в НАТО и чтобы не принимала требования Турции.

Участники демонстрации скандировали «Все мы члены ПКК». Несанкционированная демонстрация с участием около 200 человек, в ход которой не вмешивалась полиция, завершилась без происшествий.