Эрдоган сказал, при каком условии Турция поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Турция поддержит вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс при условии, если Хельсинки и Стокгольм дадут знать, что они солидарны с Анкарой в связи с ее обеспокоенностью в сфере безопасности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По словам Эрдогана, Турция искренне поддерживает политику открытых дверей НАТО. Вопрос заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО «заключается в отношении этих двух стран к жизненно важным интересам национальной безопасности Турции», сообщили в канцелярии турецкого президента.

«Президент Эрдоган заявил, что если Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они будут солидарны с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом, Анкара не отнесется положительно к членству этих стран в НАТО», — цитирует ТАСС сообщение канцелярии.

Ранее Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями террористической Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, «не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов».