Генштаб: Россия «проводит скрытую мобилизацию» на оккупированных территориях Украины

Российское командование пытается разными способами компенсировать потери своего войска на войне в Украине. Оно проводит скрытую мобилизацию, пытается призывать людей на оккупированных территориях и готовит резервы из состава 36-й общевойсковой армии, утверждается в сообщении пресс-центра Генштаба Вооруженных сил Украины.

«Командование... войск Российской Федерации продолжает проведение мероприятий скрытой мобилизации с целью замещения военнослужащих, понесших потери на территории Украины. Проводится работа по привлечению в ряды вооруженных сил... лиц, находящихся на временно занятой... территории Украины», — заявили в украинском Генштабе.

Для усиления группировок, которые уже находятся в нашей стране, командование РФ формирует резервы из состава 36-й общевойсковой армии восточного военного округа. А для транспортировки личного состава и материально-технических средств в пограничные районы враг использует военно-гражданскую авиацию.