В России подожгли очередной военкомат

В Удмуртии в поселке Игра в призывной пункт неизвестные метнули «коктейль Молотова», сообщает «Росбалт» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в поселке Игра в ночь на 21 мая. Комната площадью около 9 кв. метров выгорела полностью. После тушения пожара на полу обнаружили осколки бутылки с характерным запахом зажигательной смеси. Основная версия возгорания — поджог. По словам источника канала, в сгоревшем помещении никакой документации не было, только вещи сотрудников.

Русская служба BBC отмечает, что это как минимум 13-й случай поджогов военкоматов в России с начала войны в Украине. По состоянию на начало мая, BBC нашла шесть подтвержденных случаев поджогов.