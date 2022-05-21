Глава Минтранса России признал: «Санкции поломали всю логистику в стране»

Введенные против России санкции практически поломали логистику в стране, заявил журналистам министр транспорта России Виталий Савельев в ходе визита в Астраханскую область, передает Интерфакс.

«Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры», - заявил российский министр.

По словам российского министра, в качестве такого коридора рассматривается международный транспортный коридор Север-Юг, в котором непосредственное участие имеет Каспийское направление. Это три порта — порт Оля, порт Астрахань и порт Махачкала.

«В связи с тем, что мы рассматриваем это направление, безусловно, это не только порты, но и подходы к портам, мосты и дороги, у нас не должно быть узких мест, которые не позволили бы нам перестроиться», — объяснил Соколов.