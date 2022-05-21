В Харьковской области обнаружили могилы российских военнослужащих, в том числе подполковника. Об этом сообщил начальник Следственного управления Главного управления национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

"К нам поступили сообщения, что найдены могилы на разных улицах без каких-либо знаков, кроме самодельных крестов. Нам пришлось выкопать эти могилы — для установления личности и их передачи в соответствии с международными процедурами. Россияне не заинтересованы забирать убитых", - сообщил Болвинов.

По словам Болвинова, всего найдено шесть тел в форме российских вооруженных сил, один из них - подполковник Герасимов. "Когда мы допросили местных жителей, мы узнали, что их захоронили местные", - добавил он.