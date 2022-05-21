Накануне переговоров Алиева и Пашиняна. «Статус Карабаха» закрыт – понимает ли это армянская сторона?

Чего ждать от очередного армяно-азербайджанского саммита? Удастся ли на нем продвинуть достигнутые 6 апреля, но так и не реализованные договоренности?

Завтра, 22 мая, в Брюсселе состоится встреча председателя Совета ЕС Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Это уже третья по счету встреча брюссельской повестки, которая стартовала 14 декабря 2021 года и продолжилась 6 апреля 2022 года.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян уже предупредил, что нынешняя встреча в Брюсселе обойдется без подписания каких-либо документов. Это логично, если учесть, что все обязательства армянской стороны, данные на переговорах 6 апреля, так и остались ставками без покрытия. Армения задержала формирование двусторонней рабочей группы по делимитации и обеспечению безопасности границ, а также не сделала ничего для подготовки к началу двухсторонних мирных переговоров.

Отметим, что первое заседание рабочей группы должно было состояться по предложению армянской стороны на азербайджано-армянской границе еще 29 апреля. Однако из-за очередного проявления неконструктивной позиции Еревана она была перенесена на 7-11 мая и также не состоялась, а спустя несколько дней глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил российским СМИ, что его страна по-прежнему готова провести заседание комиссии, правда, уже не на армяно-азербайджанской границе, а… в столице России.

По сути, дезавуировав обязательства, взятые на себя в бельгийской столице, Армения затеяла откровенно авантюрную политическую игру и пытается одновременно доказывать свою преданность и Москве, и Брюсселю.

Кстати, именно эту пройдошливость армянской дипломатии разоблачил на днях один из лидеров движения реванша в Армении, дашнак Ишхан Сагателян, прокричавший в мегафон нескольким тысячам своих сторонников, что армянская оппозиция – это не Никол Пашинян, который жалуется на США и Евросоюз в Москве, а на Россию - в Брюсселе.

В результате, накануне третьей встречи в Брюсселе аналитиков одолевают смутные сомнения: не нанесет ли Армения очередной удар по посредническим усилиям Шарля Мишеля? И насколько глубока решимость Никола Пашиняна и дальше действовать под диктовку Москвы?

Хотим напомнить, что, в соответствии с предыдущими обсуждениями и договоренностями, основными вопросами повестки завтрашней встречи в Брюсселе станут:

- Инициирование обсуждений в рамках соответствующих комиссий по подготовке мирного соглашения, делимитации границ и открытию коммуникаций;

- Гуманитарные вопросы, в том числе, проблема разминирования освобожденных территорий, вопрос азербайджанцев, пропавших без вести в Первой карабахской войне, а также информация о массовых захоронениях, исторических и культурных памятниках азербайджанского народа в Армении.

Позиция президента Азербайджана Ильхама Алиева по достижению окончательного мира с Арменией однозначна, принципиальна и конструктивна. Глава государства еще раз направил Еревану через посетившего недавно Баку президента Литвы четкий сигнал о том, что Азербайджан готов закрыть с Арменией страницу вражды и заключить с ней полномасштабный мир.

Как известно, армянской стороне были представлены состоящие из пяти пунктов принципы Азербайджана, на основе которых могут начаться мирные переговоры. Они полностью основаны на международном праве и международном опыте установления отношений между двумя соседними странами.

Напомним также, что на встрече в Брюсселе 6 апреля премьер-министр Никол Пашинян официально заявил, что армянская сторона принимает эти предложения.

Однако позднее Армения выдвинула встречные предложения, состоящие из шести пунктов, которые, по формулировке МИД Армении, должны были «дополнить» предложения Азербайджана.

В предыдущих публикациях аналитики haqqin.az отвели этому «дополнению» немало места, предметно доказав, что шесть пунктов Армении являются всего лишь реакцией на основные принципы, выдвинутые азербайджанской стороной. Впрочем, даже армянские эксперты и оппозиционные политики в Ереване утверждают, что, с точки зрения дипломатии, они однозначно слабы и нерелевантны.

Представленные Арменией предложения включают также вопрос о «статусе Нагорного Карабаха», хотя в Ереване прекрасно знают, что официальный Баку ни при каких обстоятельствах не станет рассматривать вопрос о придании какого-либо правового статуса территориям, входящим в зону ответственности российских миротворцев.

В этой связи становится очевидно: если на встрече Брюсселе армянская сторона будет вновь пытаться протолкнуть в повестку переговоров вопрос о статусе Карабаха, то третий армяно-азербайджанский саммит при участии председателя Совета ЕС Шарля Мишеля, скорее всего, завершится ни к чем не обязывающими дипломатическими декларациями.

Так что, на повестке дня остался единственный вопрос: понимает ли это армянская сторона?