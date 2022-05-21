Украина сообщила о вывозе 4000 мужчин в российские «фильтрационные лагеря»

В организованных Россией «фильтрационных лагерях» находятся почти четыре тысячи украинских мужчин, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«Оккупанты наращивают темпы вывоза мужчин из разбомбленного Мариуполя в «фильтрационные лагеря». По приблизительным данным, в таких лагерях в Безымянном и Казацком Новоазовского района Донецкой области находятся почти 4 тысячи мужчин. Их количество выросло вдвое только за последние две недели. Ни один удерживаемый в лагерях не вернулся», - написала Денисова, ее цитирует Deutsche Welle.

По ее словам, удерживаемые в лагерях мужчины «находятся в ужасных условиях, спят на полу, в духоте и антисанитарии, подвергаются пыткам и издевательствам». Их принуждают к получению гражданства «ДНР» или России и обещают в июле-августе мобилизовать в войска «ДНР», рассказала Денисова.