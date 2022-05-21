Офис Зеленского: Украина остановила наступление россиян в Запорожье. Идут бои
Вооруженные силы Украины остановили наступление российских войск под Гуляйполем в Запорожской области. В регионе идут позиционные бои, сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Мы остановили русское наступление в районе Гуляйполя. Там идут позиционные бои", - цитирует РБК-Украина Арестовича.
Советник главы ОП Украины добавил, что в этом регионе стороны пытаются маневрировать, однако угрозы наступления российских войск здесь отсутствует.