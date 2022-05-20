Телеведущий Владимир Соловьев не смог сдержать эмоций, реагируя на слова лидера фракции ЛПДР в Госдуме РФ Леонида Слуцкого о возможности обмена украинских военных, вышедших из «Азовстали», на украинского оппозиционера Виктора Медведчука.

Соловьев утверждает, что российский народ не простит такого решения. «Если мы сейчас начнем играться с этой болезненной темой, народ этого не простит», — считает Соловьев, обратившись к Слуцкому с просьбой «вообще ничего не говорить на эту тему».