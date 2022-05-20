«Какого на х...н Медведчука?!» Соловьев пошел на Слуцкого видео
Телеведущий Владимир Соловьев не смог сдержать эмоций, реагируя на слова лидера фракции ЛПДР в Госдуме РФ Леонида Слуцкого о возможности обмена украинских военных, вышедших из «Азовстали», на украинского оппозиционера Виктора Медведчука.
Соловьев утверждает, что российский народ не простит такого решения. «Если мы сейчас начнем играться с этой болезненной темой, народ этого не простит», — считает Соловьев, обратившись к Слуцкому с просьбой «вообще ничего не говорить на эту тему».
«У меня есть очень большая просьба к Слуцкому: вы не могли бы вообще больше ничего не говорить на эту тему? Потому что невозможно то, что вы говорите. Какого на хрен Медведчука?!» — начал кричать Соловьев в прямом эфире.
Ранее в субботу член переговорного процесса, председатель комитета Госдумы по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что российские власти намерены изучить вопрос возможности обмена задержанного Службой безопасности Украины политика Виктора Медведчука на защитников «Азовстали». Позднее же Слуцкий написал в своем Telegram-канале: «Не цепляйтесь к вежливым формулировками и не делайте сенсаций на пустом месте. Мое мнение не поменялось: никакого обмена бойцов... быть не должно, их судьбу должен решать трибунал».