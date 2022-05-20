В ленте, представленной в одном из кинотеатров Park Sinema, рассказывается о жизненном пути и истории успеха известного спортсмена. В презентации приняли участие официальные лица, бизнесмены, коллеги по спортивному цеху, знаменитости. Гости благодарили учредителя канала Motivator Azerbaijan, бизнесмена Руфата Гасанова и его команду за создание этого фильма.

В документальной картине уроженец Агдама Фариз Мамедов поведал о том, как в 12 лет во время Первой карабахской войны был в батальоне легендарного Аллахверди Багирова. Фариз также поделился воспоминаниями о своей тюремной жизни, о чем до этого никогда не рассказывал, и пути к чемпионству после выхода на свободу.

Съемки фильма проходили в Баку и Агдаме.