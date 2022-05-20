Офис Зеленского сказал, где самая сложная ситуация на фронте

Война в Украине вошла в третью, решающую фазу. Сейчас самая сложная ситуация на фронте – в направлении Бахмута, куда армия РФ в течение последних двух суток активно перебрасывает дополнительные силы, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает УНИАН.

По его словам, россияне пытаются наступать к западу и северу от Попасной. Арестович назвал ситуацию «неприятной», учитывая степень истощения украинских военных и тот факт, что россияне пытаются перерезать трассу на Бахмут, чтобы фактически окружить украинскую группировку.

Также Арестович добавил, что «южнее Волчанска на Харьковщине происходят интересные для РФ события. Туда движется наша история и она не в пользу России. Ждем подробностей».