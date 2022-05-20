Пентагон показал новую партию гаубиц для Украины

Министерство обороны США в субботу, 21 мая, сообщило о готовности к отправке в Украину буксируемых гаубиц M777 калибра 155 мм, сообщила пресс-служба министерства в Facebook.

"155-мм буксируемые гаубицы M777 закреплены для транспортировки в Украину авиакомпаниями United States Air Force в рамках помощи США в области безопасности", - говорится в сообщении.

Речт идет о гаубицах М777, которые использовались армией США в Ираке и Афганистане. Дальность стрельбы до 40 км с высокой точностью.