В Австралии сменилась власть

Как сообщает местная телерадиовещательная корпорация ABC, после подсчета 66,3% голосов правящая коалиция Либеральной и Национальной партий (L/NP) набрала 47,9% голосов и получит 50 мест в нижней палате парламента, у ALP - 52,1% и 72 места. Для получения парламентского большинства партии необходимо 76 мест из 151.

На федеральных выборах в Австралии, состоявшихся в субботу, 21 мая, победу одержала Австралийская лейбористская партия (ALP), которая находилась в оппозиции с 2013 года.

Лидер лейбористов Энтони Альбанезе, как ожидается, станет новым премьер-министром страны, хотя из-за продолжающегося подсчета неясно, будет ли у партии достаточно мест для большинства.

Премьер-министр Австралии и лидер Либеральной партии Скотт Моррисон признал поражение на выборах и объявил об уходе с поста главы партии.

Лидер лейбористов обязался бороться с изменением климата и инфляцией, а также обещал провести референдум по вопросу о предоставлении коренным народам институционального права голоса при разработке национальной политики.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон первым из мировых лидеров поздравил Альбанезе с победой на выборах в Австралии.