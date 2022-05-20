Россия готовится и к аншлюсу Южной Осетии комментарий Арчила Сихарулидзе
«Ни один политик в Грузии не мог обсуждать с Россией референдум в Южной Осетии», - сказал в интервью haqqin.az грузинский политолог Арчил Сихарулидзе, комментируя заявление Григория Карасина, главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам, обсудившего коллегами из Грузии, как он утверждает, референдум в Южной Осетии о присоединении к России.
Это заявление Карасин сделал в кулуарах XIII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022», подчеркнув, что и по телефону, и в режиме видеосвязи продолжаются контакты с Зурабом Абашидзе, спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ.
По словам Сихарулидзе, сам по себе вопрос референдума в Южной Осетии в Грузии никто всерьез не рассматривает, поскольку официальный Тбилиси изначально считает нелегитимным проведение референдума в Южной Осетии, называя эту инициативу России «фарсом».
Политолог убежден, что идея референдума вброшена Кремлем в повестку российско-грузинских отношений только для того, чтобы оказать на Грузию психологическое давление и не дать ей присоединиться к антироссийским санкциям.
“Следует подчеркнуть, что с российской стороны обсуждать референдум в Южной Осетии - шаг абсолютно неуместный и даже контрпродуктивный, - пояснил Арчил Сихарулидзе. – Как известно, Грузия до сих пор не присоединилась к антироссийским санкциям и ведет в отношении Москвы умеренную политику. Возможно, какие-то персоны в правительстве Грузии и обсуждали с Карасиным референдум, но это могла быть неофициальная, частная беседа. Потому, что никто в Грузии не возьмет на себя ответственность обсуждать с Россией легитимацию нарушения территориальной целостности страны...»
По мнению грузинского политолога, нет ни одной темы, которая могла бы заставить грузинское правительство оправдать присоединение Южной Осетии к России.
“Если между Москвой и Тбилиси и идет в настоящее время какой-то политический торг, то касается это совсем других вопросов, - уверяет Арчил Сихарулидзе. - К примеру, отказ от поддержки западных санкций взамен на восстановление авиасообщения между нашими странами. Но обсуждение в любой форме признание Тбилиси референдума в Южной Осетии стало бы смертельным приговором для любого грузинского политика».
Сихарулидзе отметил, что оппозиционная партия Михаила Саакашвили «Единое Национальное Действие» (ЕНД) требует от властей немедленно присоединиться к санкциям против России, поскольку, по словам Саакашвили, таковы требования Соединенных Штатов и Евросоюза.
“Но на самом деле США и Евросоюз с понимаем относятся к нейтралитету Грузии, - утверждает политолог. – Наше присоединение к санкциям может спровоцировать Россию на ответные действия и одновременно сильно ударит по грузинской экономике. Тем не менее, во внутриполитической борьбе фактор неприсоединения к санкции дает повод ЕНД обвинить правящую «Грузинскую мечту» в пророссийских настроениях. Думаю, если бы сейчас ЕНД была бы правящей партией, она тоже не поддержала бы присоединение Грузии к антироссийским санкциям... Поскольку минусы такого шага слишком очевидны».
Эксперт отметил, что в последнее время российская пропаганда стала все чаще выдвигать в адрес Грузии откровенно сумасбродные претензии. Последней из них стало обвинение в том, что Грузия, якобы, разрабатывает в лаборатории Лугара в Тбилиси бактериологическое оружие. Депутаты российской Госдумы даже предлагали в этой связи ударить по лаборатории ракетой.
«Нет никаких подтвержденных данных о том, что на территории Грузии действительно производится химическое или бактериологическое оружие, - утверждает Сихарулидзе. – Впрочем, предложение думцев атаковать лабораторию ракетами – это, как обычно, пустая популистская риторика…»
По слова грузинского политолога, тема присоединения Грузии к НАТО по-прежнему актуальна, хотя есть понимание того, что присоединение к Североатлантическому блоку – это вопрос отдаленной перспективы.
"На референдуме 2007 года 77 процентов населения Грузии высказались в пользу присоединения страны к ЕС и НАТО, - напомнил Арчил Сихарулидзе. – Полагаю, и сегодня это желание грузинского народа остается стратегическим вектором для Тбилиси".