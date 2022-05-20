Записал: Ага Гасымлы, собкор 01:10

«Ни один политик в Грузии не мог обсуждать с Россией референдум в Южной Осетии», - сказал в интервью haqqin.az грузинский политолог Арчил Сихарулидзе, комментируя заявление Григория Карасина, главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам, обсудившего коллегами из Грузии, как он утверждает, референдум в Южной Осетии о присоединении к России. Это заявление Карасин сделал в кулуарах XIII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022», подчеркнув, что и по телефону, и в режиме видеосвязи продолжаются контакты с Зурабом Абашидзе, спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ.

По словам Сихарулидзе, сам по себе вопрос референдума в Южной Осетии в Грузии никто всерьез не рассматривает, поскольку официальный Тбилиси изначально считает нелегитимным проведение референдума в Южной Осетии, называя эту инициативу России «фарсом». Политолог убежден, что идея референдума вброшена Кремлем в повестку российско-грузинских отношений только для того, чтобы оказать на Грузию психологическое давление и не дать ей присоединиться к антироссийским санкциям. “Следует подчеркнуть, что с российской стороны обсуждать референдум в Южной Осетии - шаг абсолютно неуместный и даже контрпродуктивный, - пояснил Арчил Сихарулидзе. – Как известно, Грузия до сих пор не присоединилась к антироссийским санкциям и ведет в отношении Москвы умеренную политику. Возможно, какие-то персоны в правительстве Грузии и обсуждали с Карасиным референдум, но это могла быть неофициальная, частная беседа. Потому, что никто в Грузии не возьмет на себя ответственность обсуждать с Россией легитимацию нарушения территориальной целостности страны...» По мнению грузинского политолога, нет ни одной темы, которая могла бы заставить грузинское правительство оправдать присоединение Южной Осетии к России.