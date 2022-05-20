Варшава передала Киеву почти весь запас запчастей для МиГ-29

Польша, отказавшаяся от передачи Украине своих истребителей советского производства МиГ-29 напрямую, направила Киеву запчасти для этих самолетов. Об этом пишет польский портал Onet со ссылкой на источники.

По данным издания, Украине был передан почти весь польский запас запчастей и вооружения для этих истребителей, что должно позволить украинской стороне восстановить те самолеты, которые у нее уже есть. Бывший командующий польскими ВВС генерал Томаш Древняк сообщил изданию, что «самолеты действительно на Украину не попали, но могли попасть запасные части и вооружение».

В начале марта стало известно, что самолеты МиГ-29, находящиеся на вооружении ВВС Польши, не будут отправлены в Украину, как было объявлено ранее.