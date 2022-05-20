Зеленский: Россия направила все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить

Россия бросила почти все свои ресурсы на то, чтобы уничтожить украинцев и некоторые регионы РФ обеднеют еще больше, чем в 1990-е, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении

«Россия направила фактически все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить. В российских регионах открыто говорят, что их так называемая «спецоперация" является причиной экономического падения – в частности, таких отраслей, как строительство, и многих других. А также и причиной для обеднения людей, которое может быть еще больше, чем в 1990-е годы. Рост цен, обесценивание доходов, разрушение всего экономического потенциала, который создан в России с 2000-х - оккупантов это пока не останавливает. Но колоссальные расходы на войну им все равно не помогают. И не помогут», - цитирует Зеленского «Украинская правда».