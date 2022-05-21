Бывшую возлюбленную олигарха Керимова уличили в романе с таксистом из Азербайджана

Очередное обсуждение личной жизни балерины началось после того, как она опубликовала в соцсетях фотографии с отдыха в Турции, который проводила в компании мужчины кавказской внешности.

После того, как начали распространяться слухи о том, что Волочкова встречается с таксистом из Азербайджана, балерина решила нарушить тишину и заявила, что это мужчина «со своим самолётом, яхтой, футбольным клубом, большим сердцем и достоинством».

«Только не стоит нас разыскивать и выслеживать. Он арендовал для меня прекрасный частный остров», - сказала балерина.

Позже Волочкова сказала, что ее поклоннику 39 лет и он иностранец, добавив, что у нее курортный роман. Про яхту, самолет и частный остров больше не упоминалось.

Отметим, что это не первый раз, когда личная жизнь Анастасии Волочковой становится предметом обсуждения. Своей главной любовью в жизни балерина называет миллиардера Сулеймана Керимова, с которым была в отношениях на протяжении четырех лет. Актриса рассталась с миллиардером после того, как забеременела от него и потеряла ребенка.