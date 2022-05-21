В субботу после матча заключительного 28-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги между « Карабах ом» и «Нефтчи» (4:1) состоялась церемония награждения призеров чемпионата.

Футболисты, тренеры и сотрудники «Карабаха», «Нефтчи» и «Зиря» получили медали из рук президента АФФА Ровнага Абдуллаева. На церемонии, проходившей на родном стадионе «Карабаха» в Сураханах, некоторые футболисты и тренеры были вместе со своими детьми. Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов тоже был не один. На поле с ним были его дочери.

Фото, на котором самый титулованный тренер в истории азербайджанского футбола, позирует с дочками, тут же разлетелось по соцсетям.

Стоит напомнить, что сын Гурбана Гурбанова Муса также выступает за «Карабах».