Фиктивные вакцины в Азербайджане вызвали эпидемию в США

Но вскоре пятимесячная собака смешанной породы из Азербайджана начала испытывать симптомы бешенства, включая чрезмерное слюноотделение и агрессию. Ее немедленно доставили к ветеринару, где у нее начались судороги, из-за чего собаку усыпили.

Зараженная собака оказалась среди 34 животных, которые прибыли в США через международный аэропорт Чикаго в 2021 году. Все они имели записи о прививках и были признаны инспекторами в аэропорту здоровыми.

Привезенная в 2021 году из Азербайджана в Пенсильванию спасательная собака дала положительный результат на штамм бешенства. Данный факт вызвал серьезную озабоченность среди местных властей, потому что бешенство в США было полностью искоренено еще в 2007 году, пишет издание The Philadelphia inquirer.

Департамент здравоохранения Пенсильвании обследовал животное, подтвердив, что у нее поддерживаемый собаками вариант вируса бешенства (DMRVV). Этот штамм бешенства был искоренен в США еще в 2007 году. Последующие анализы показали, что собака была недостаточно вакцинирована против бешенства.

Получив уведомление о случае бешенства, Департамент здравоохранения начал поиск людей, которые были в контакте с собакой. Было установлено, что 15 человек — работник аэропорта, семь человек в доме собаки, три работника зоомагазина и четыре ветеринарных сотрудника — подвергались воздействию, которое могло привести к инфекции. Всем им была рекомендована постэкспозиционная профилактика бешенства.

В США начались проверки всех животных, прибывших в последнее время в страну. Исследователи обнаружили, что восемь животных были непривиты или недостаточно вакцинированы, и были помещены в карантин в течение четырех-шести месяцев. Все восемь собак, которые не соответствовали требованиям вакцины, прибыли из Азербайджана и были вакцинированы в одной и той же ветеринарной клинике этой страны.

Представители Департамента США установили контакт с клиникой в Азербайджане. Выяснилось, что за вакцинацию животных был ответственен молодой сотрудник. При осмотре рабочего места были обнаружены использованные флаконы с вакциной от бешенства, в которых оставалось 25-33% препарата. Американские специалисты пришли к выводу, что инфекция возникла в результате недостаточной вакцинации животных.

После этой истории, еще в прошлом году, Центр по контролю и профилактике заболеваний США ввел запрет на ввоз собак из других стран в целях профилактики распространения бешенства. Введен временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира — отмечается, что эта мера необходима для обеспечения здоровья и безопасности собак, ввозимых на территорию США, а также для защиты здоровья населения от повторного попадания вируса бешенства в США.