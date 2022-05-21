Захарова о романе «1984»: Оруэлл писал «не про нас, а про них»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время встречи в Екатеринбурге назвала «фейком» мнение о том, что Джордж Оруэлл описал в романе-антиутопии «1984» тоталитаризм. Захарову цитирует издание Е1.ru.

Захаровой на мероприятии под названием «Битва ораторов» задали вопрос: «Мы здесь, в нашей стране, чувствуем подъем патриотизма. А друзья и родные из-за границы говорят нам, что мы — это отражение романа «1984». Что им ответить?».

Представитель МИД РФ сказала: «Много лет мы считали, что Оруэлл описал тоталитаризм. Это один из глобальных фейков. Оруэлл писал про конец либерализма. Он написал, как либерализм заведет человечество в тупик. Он не писал про СССР, он писал про общество, в котором жил, про крах идеи либерализма. А вам навязывали, что он писал о вас. Поэтому скажите, что он писал не про нас, а про них. Это вы за рубежом живете в фантастическом мире, где можно человека отменить».