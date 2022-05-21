Йеменцы и афганцы потеснили азербайджанцев в рейтинге инвесторов в недвижимость Турции
Россияне вырвались в лидеры по покупке недвижимости в Турции, впервые в истории обогнав выходцев из Ирана и Ирака. Что касается граждан Азербайджана, то активность сделок с недвижимостью в Турции у них несколько спала. Но это не помешало им остаться в топ-10 рейтинга.
Согласно опубликованным статистическим данным, в апреле этого года в Турции иностранцам было продано 6447 объектов недвижимости. Доля сделок с гражданами других государств в общем объеме продаж по итогам апреля поднялась до 4,8%.
Десятка стран, чьи граждане купили больше всего жилья в Турции за апрель, выглядит следующим образом:
Россия – 1152 сделки;
Иран – 905 сделок;
Ирак – 714 сделок;
Казахстан – 311 сделок;
Украина – 263 сделки;
Афганистан – 247 сделок;
Германия – 221 сделка;
Йемен – 164 сделки;
Азербайджан – 156 сделок;
Палестина - 154 сделки.