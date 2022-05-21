В Украине рассказали, как распределят $40 млрд от США
Глава посольства Украины в США Оксана Маркарова обнародовала детали запланированного распределения 40 млрд долларов экстренного финансирования, выделенных из бюджета США для поддержки украинского народа.
Как сообщает "Европейская правда", посол отметила, что Вашингтон сделал все для скорейшего выделения денег.
Маркарова сообщила, что более половины средств, а именно 23,75 млрд долларов, направят на безопасность Украины. 9 млрд пойдут на дополнительную экономическую и техническую помощь Украине. 6,58 млрд долларов потратят на гуманитарные нужды и потребности глобальной продовольственной безопасности. Кроме того, предусмотрено финансирование действий правительства США, например, по аресту и продаже конфискованного имущества, связанного с РФ.