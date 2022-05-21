Зеленский: ситуация в Донбассе очень тяжелая, армия сдерживает наступление
Ситуация в Донбассе чрезвычайно тяжелая, российская армия пытается наступать на Славянск и Северодонецк, сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
«На Донбассе ситуация очень тяжелая. Как и в предыдущие дни, российская армия пытается наступать на Славянск и Северодонецк. Вооруженные Силы Украины сдерживают это наступление. Каждый день, который наши защитники и защитницы отражают в этих наступательных планах России, срывая их, является конкретным вкладом в приближение главного дня. Желаемого дня, который мы все так ждем и за который сражаемся. День победы. И никакие российские удары – ни ракетами по Ровенщине, ни артиллерией по Харьковщине или Сумщине, ни всем возможным оружием по Донбассу – результат России не дадут». цитирует «Украинская правда» Владимира Зеленского.