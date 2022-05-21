В Греции сообщили о возможном случае оспы обезьян

Греческая Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) заявила, что в Греции изучается подозрительный случай возможного заражения человека оспой обезьян, сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.

«Речь идёт об английском туристе, который вместе со своей спутницей (бессимптомной) помещен в больницу «Аттиков», где они находятся в палатах с отрицательным давлением», — говорится в заявлении.

Отмечается, что соответствующие образцы уже отправлены в лабораторию.