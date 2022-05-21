Украина исключает возможность перемирия с Россией до вывода войск

Перемирие возможно только после вывода российских войск из Украины, при этом Киев не согласится уступить Москве никакие территории, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Reuters.

Признавая, что позиция Киева становится более бескомпромиссной, Подоляк объяснил, что подобные уступки будут иметь тяжелые последствия для Украины, потому что в итоге Россия сможет воспользоваться перерывом в боевых действиях, чтобы подготовиться и нанести удар снова.

"Война не остановится [после уступок России]. Она просто будет поставлена на паузу на некоторое время", - цитирует Русская служба BBC Подоляка.

"Через некоторое время российские военные нарастят свое вооружение, живую силу, отработают свои ошибки, проведут небольшую модернизацию, уволят многих генералов... И они начнут новое наступление, еще более кровавое и масштабное", - считает Подоляк.

Представитель Офиса президента Украины назвал очень странными призывы к срочному прекращению огня, звучавшие на Западе в последнее время. "[Российские] вооруженные силы должны покинуть страну, и после этого можно будет возобновить мирный процесс", - сказал Подоляк.