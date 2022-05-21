Запорожье вновь обстреляли
Российские войска запустили ракеты по Запорожской области, есть пострадавшие, передает УНИАН.
Отмечается, что в ходе обстрелов пострадала гражданская инфраструктура одного из сел в Вольнянщине Запорожской области.
«В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы. Предварительно установлено, что есть пострадавшие граждане. Взрывы, которые ночью слышали жители Запорожья, были звуками этого обстрела», - говорится в сообщении областной госадминистрации города.