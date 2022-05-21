В Украине заявили, что Россия развернула «Искандеры»

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что российские войска увеличили интенсивность применения авиации с целью уничтожения инфраструктуры населенных пунктов в зоне ведения активных боевых действий.

Также в ведомстве отметили, что на Волынском и Полесском направлениях подразделения Вооруженных сил Беларуси усилили ведение разведки и развернули дополнительные средства радиоэлектронной разведки в приграничных районах Гомельской области.

«Сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по объектам на территории Украины», - говорится в сообщении.

Также Генштаб сообщает, что в Белгородской области России ВС РФ развернули пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и нарастили систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз.