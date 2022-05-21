Литва отказалась от импорта российской электроэнергии

«Согласно решению оператора биржи электроэнергии Nord Pool, торговля выработанной в России электроэнергией, которая осуществлялась предприятием Inter RAO, прекращается». Об этом говорится в сообщении Минэнерго Литвы, опубликованное в воскресенье, 22 мая.

Отмечается, что потребности Литвы будут удовлетворяться внутренним производством и импортом через соединения с Латвией, Польшей и Швецией.

В 2021 году Литва импортировала из России 17% электроэнергии, необходимой для внутреннего потребления.