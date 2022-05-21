В Израиле считают, что Нетаньяху близок к формированию нового правительства

Согласно опросу, проведенному в Израиле, блок экс-премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху мог бы получить на выборах 60 мандатов, то есть его отделяет всего один мандат от формирования правительства, передают «Детали».

Напротив, блок, состоящий из коалиционных партий, может рассчитывать только на 53 мандата. «Объединенный список», не входящий ни в один из блоков, получает по результатам опроса 7 мандатов.

Партия «Ликуд» во главе с Нетаньяху продолжает сохранять стабильность и получает 36 мандатов, как и партия «Еш атид» во главе с Яиром Лапидом, которая остается стабильной с 18 мандатами.