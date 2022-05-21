Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:20

Российско-украинский конфликт как нож вскрыл консервную банку американо-британских противоречий вокруг Турции. Об этом мало говорят и мало пишут, но битва за Турцию, развернувшаяся между США и Великобританией, идет не переставая. Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что экспортные ограничения, введенные Великобританией в отношении оборонной промышленности Турции, были сняты.

Нынешнее решение не стало неожиданностью – к тому все и шло. Еще в декабре прошлого, 2021 года Лондон снял часть своих санкций, мотивировав это тем, что Турция – слишком ценный партнер в НАТО. И санкционировать ее – шаг крайне опрометчивый. А чтобы не вызвать слишком уж большого раздражения в Вашингтоне, британцы клятвенно пообещали контролировать экспорт технологий и вооружений в Турцию, каждый контракт рассматривая отдельно. Война в Украине и проблемы с принятием в НАТО Швеции и Финляндии пришлись как нельзя кстати. С одной стороны, Лондон предстал стороной, активно участвующей в укреплении региональной безопасности – с другой подал пример того как можно быстро разблокировать расширение НАТО. Одним выстрелом – двух зайцев и на шаг ближе к реализации британской цели: через сближение с Анкарой усилить свое глобальное политическое позиционирование, выстроив региональное партнерство от Балтийского региона до стран Центрально-Восточной Европы. И третий «заяц» – выгода британского военно-промышленного комплекса. Британская Rolls-Royce участвует в разработке двигателя для первого военного самолета турецкого производства TF-X, турецкой альтернативы F-35. Британская же BAE Systems разрабатывает стелс-технологии для турецкой авиапромышленности. И так далее.

Если вопрос о продаже 80-ти глубоко модернизированных F-16 завис где-то в бюрократических лабиринтах американского конгресса – то Лондон совершенно не против продать Анкаре аналогичное количество истребителей Eurofighter Typhoon. О чем, кстати, совсем недавно в Британии разговаривали главнокомандующий турецких ВВС генерал Хасан Кючюкакъюз и главнокомандующий Королевских военно-воздушных сил Майк Вигстон. На фоне немощной и ошибочной политики Вашингтона в отношении Анкары, действия Британии выглядят куда как динамичнее. Лондон выигрывает в диалоге с Турцией и стремительно набирает там очки, в то время как Байден их с каждым днем теряет. И успех британцев вполне объясним – во внешней политике они не особо обращают внимание на идеологические догмы, которыми скован Белый дом. Для британских правящих элит права человека, толерантность, ЛГБТ и прочие БЛМ-ы – не более чем инструмент. Есть политическая необходимость в их применении – расчехляем, нет – так и не трогаем. А для американского истеблишмента – всяческие права стали целью. Конечно, не все с этим согласны, но США сами не заметили, как вот это все сковало их по рукам и ногам. А теперь поздно – возразить против текущего политического мейнстрима сегодня в Америке означает совершить политическое самоубийство. Поэтому в диалоге с Анкарой, Баку, Эр-Риядом, Дохой и даже Пекином Лондон всегда оказывается успешнее Вашингтона. И это уже приобретает глобальное измерение. Настолько, что впору говорить о реванше Британии у США за период после Второй мировой войны, когда американцы сделали все, чтобы британская империя была разрушена, а они заняли ее место в мире, забирая имущество и переключая на себя управление владениями Британской империи совершенно бесплатно.