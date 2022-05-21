Большинство подлодок Черноморского флота России вывели в море

Возле причалов в Южной бухте Севастополя в Крыму стоят две подлодки проекта «Варшавянка», составляющая треть действующих подлодок Черноморского флота. Все остальные в море, пишет издание «Крым.Реалии».

Отмечается, что всего в составе Черноморского флота России шесть подлодок проекта «Варшавянка»: Б-261 «Новороссийск», Б-237 «Ростов-на-Дону», Б-262 «Старый Оскол», Б-265 «Краснодар», Б -268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино». Таким образом, в море сейчас находятся четыре из шести подлодок, что составляет две трети.

Кроме минно-торпедного вооружения, подлодки типа «Варшавянка» несут крылатые ракеты типа «Калибр», применяемые в различных модификациях по морским и наземным целям. Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами.