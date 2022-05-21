Джемаль Бустани, автор haqqin.az 12:36

Король Иордании Абдалла II заявил, что его родной брат находится «в состоянии бреда» и теперь его коммуникации будут резко ограничены, что в переводе с бюрократического на человеческий означает, что принц Хамза бин Хуссейн, который в прошлом месяце отказался от титула, отныне будет находиться под домашним арестом. После того, как год назад Хамза попытался совершить государственный переворот, наказывать его не стали. Все ограничилось тем, что старший брат, король Абдалла II, сделал ему строгое внушение. Да и вообще попытку переворота попытались замять, чтобы не провоцировать слухи и сплетни.

Правильных выводов из этой истории Хамза не сделал и продолжил оппозиционную деятельность, более того – решительно порвал с династией, отказавшись от титула принца, причем выпустил при этом весьма драматичное заявление: «После того, что мне довелось видеть в последние годы, я пришел к выводу, что мои личные убеждения и ценности, переданные мне от моего отца... не соответствуют методам и трендам наших нынешних органов власти. Будучи честным перед Богом и совестью, я не вижу другого выхода, кроме как уйти и отказаться от королевского титула. Я имел великую честь служить моей любимой стране и дорогому народу в течение многих лет моей жизни». Неизвестно, что там с ценностями и моральными страданиями Хамзы – но с политической точки зрения это был весьма сильный шаг, добавивший экс-принцу немало сторонников. «Принц спустился к нам и будет нашим народным лидером», - говорят теперь в Иордании. У Абдаллы II появился конкурент, решительный, амбициозный и не скрывающий желания занять трон – тут уже не до братских чувств. Поэтому на днях король решил отправить его под домашний арест, а оппозиционность Хамзы объяснил психическим расстройством, назвав заявления экс-принца бредом: «Как вы знаете, в прошлом году, когда вскрылись детали заговора, я решил разобраться со своим братом в семейном кругу в надежде, что он осознает свою ошибку и очнется как активный представитель Хашимитской семьи. Однако, спустя полтора года, во время которых он упустил все возможности вернуться на правильный путь, я пришел к печальному выводу, что он не изменится».