ВОЗ: растет число подтвержденных случаев заражения оспой обезьян

Во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) поступили сведения о 92 подтвержденных случаях заболевания людей оспой обезьян, сообщает официальный сайт организации.

Информация получена из 12 не являющихся эндемичными стран, расположенных в трех регионах ВОЗ. 92 случая подтверждены лабораторно, в отношении 28 проводится исследование.

В ВОЗ назвали «в высшей степени необычным событием» выявление заболевания у людей, не посещавших эндемичные страны. Согласно поступившим сведениям, они заражались при тесном физическом контакте. Случаи заболевания были выявлены в основном среди мужчин после секса с мужчинами.

Исследования биологического образца из Португалии указывают, что инфекция была завезена из Нигерии в Великобританию, Израиль и Сингапур в 2018 и 2019 годах.