Джавад Шабири, автор haqqin.az 12:49

Бывшие афганские военачальники и политики в изгнании объявили в четверг, 19 мая, о создании Высшего совета национального сопротивления талибам, призвав их либо сформировать более инклюзивное правительство, либо получить гражданскую войну. Какие громкие имена собрались в турецком поместье маршала Дустума – тут и лидер «Исламского общества Афганистана» Салахуддин Раббани, и бывший вице-президент Мохаммад Юнус Кануни. Тут и бывший глава афганской разведки Рахматулла Набиль, и экс-губернатор Балха Атта Мохаммад, и многие другие.

Однажды они уже проиграли талибам, передравшись между собой в борьбе за лидерство в «Северном альянсе» – но теперь пытаются убедить мир, что уж в этот-то раз все у них пойдет иначе, куда более успешнее, стоит только создать Высший совет национального сопротивления. «Талибан должен признать, что они не могут управлять правительством или править в одиночку», иначе «Афганистан снова столкнется с гражданской войной. Мы идем в бой», - сказал бывший вице-президент Мохаммад Карим Халили в комментарии по поводу встречи для haqqin.az. Хотя, причины возникновения коалиции, как представляется, лежат несколько глубже, чем забота о благе Афганистана. Доля эмигранта горька, а стол его скуден. Все вышеперечисленные, конечно, не голодают, но призрак финансовых проблем уже встает перед ними в полный рост. Ведь нужно не только кормиться самим, но и кормить многочисленную свиту из приближенных и родственников, которые служат их опорой и подчеркивают их статус. А между тем никаких серьезных сумм от Запада бывшие правители Афганистана за время их изгнания так и не получили, поскольку западным политикам совершенно непонятно, во что и в кого им сейчас на афганском направлении вкладывать. Даже Ахмад Масуд-младший получил средств куда меньше, чем он рассчитывал, хотя его Фронт национального сопротивления на сегодняшний день является наиболее вменяемой и внятной антиталибской оппозицией. Поэтому всеафганская «коалиция сопротивления» представляется ее инициаторам как организация, которая просто обязана получить западные деньги. Много, конечно, не дадут, да и финансироваться она будет из тех афганских активов, которые Запад заморозил – но некоторое вспомоществование изгнанники получат. За что будут обязаны изобразить бурную деятельность в самом Афганистане.

Как сказал бывший вице-президент Мохаммад Карим Халили, «путем переговоров с талибами», то есть – вполне мирным путем. Но в Афганистане это не работает. Там диалог может состояться только в том случае, когда твой оппонент осведомлен и, главное, впечатлен вооруженной силой, которой ты располагаешь. Ведь, называя вещи своими именами, когда речь идет об инклюзивности правительства Афганистана – это понимается так, что включенным в состав правительства альтернативным «Талибану» группировкам нужно будет выделять «деляны для кормежки» и финансовые потоки, которыми они могут распоряжаться совершенно самостоятельно. И чтобы такая инклюзивность состоялась – нелояльным к талибам группировкам нужно продемонстрировать свою вооруженную силу. Поэтому иностранная поддержка деятельности Высшего совета национального сопротивления однозначно будет разжиганием нового конфликта в Афганистане. Это не алармизм – это реалии данной страны. Но есть и еще один аспект, о котором забывают те, кто в произошедшей в поместье Дустума встрече видит исключительно положительные аспекты: в Афганистане нет и не может быть долгосрочных договоренностей между местными игроками.