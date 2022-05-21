Война в Украине оставила азербайджанских курильщиков без сигарет

Часть состоятельных людей давно перешла к употреблению импортной продукции, закупая в большом количестве сигареты в «дьютифри» в различных аэропортах мира. Другая часть курильщиков либо перешла на электронные сигареты и набирающие все большую популярность выпариватели табака типа Glo, либо же довольствовалась относительно дорогими сносными сигаретами местного производства.

В Азербайджане неожиданно возник дефицит качественных сигарет. Впрочем, понятие качественное - весьма относительно. Курильщики со стажем уже много лет жалуются на ухудшающееся из года в год качество сигарет в Азербайджане.

Однако неожиданно, в последние несколько недель в торговых сетях Баку начали наблюдаться перебои с поставками самых популярных марок сигарет. В считанные дни с прилавков исчезли сигареты Kent, Winston, Sobranie. Данные марки сигарет отнюдь не дешевые, и представляют верхний ценовой диапазон. Несмотря на дороговизну, их популярность обусловлена тем, что сигареты подешевле и вовсе невозможно курить.

Исчезновение популярных марок сигарет не произошло в одночасье, приобретая некий волнообразный характер. Если любимую пачку сигарет не удалось найти в одном магазине, существовала большая вероятность обнаружить их в соседнем. Но не факт, что по привычной цене. Так цены на сигареты марки Sobranie в разных частях города могли варьироваться в пределах 4-5 манатов.

Попытки haqqin.az выяснить причины исчезновения сигарет вывели на крупнейшего производителя табачной продукции в Азербайджане – ЗАО Tabaterra. Представители торговых сетей в один голос уверяют, что дефицит сигарет вызван с проблемами в цепочке поставок.

В беседе с корреспондентом haqqin.az один из сотрудников Tabaterra признался, что дефицит сигарет вызван проблемами с поставками. Выяснилось, что большинство популярных марок сигарет Tabaterra производила на основе лицензии. А сырье для таких сигарет завозилось с фабрик на территории Украины. После начала полномасштабной войны на территории этой страны, поставки сырья прекратились.

Tabaterra попыталась изменить логистику поставок, заменив сырье из Украины на другие страны, включая Турцию. Но процесс смены поставщика на сырье для некоторых марок сигарет, затянулся, что и вызвало дефицит.